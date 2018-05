Opleiding Horeca in de kijker bij PCVO

Eisden

Maasmechelen - Op dinsdag 15 mei opende PCVO Limburg campus Maasmechelen de deuren voor een groep genodigden.

Net als de voorbije jaren werd de opleiding Horeca (een praktische opleiding hulpkok in combinatie met de basistechnieken en zaal) in de aandacht geplaatst. Deze opleiding wordt, met succes, in samenwerking met de VDAB georganiseerd. De groep genodigden, een dertigtal mensen, bestaande uit de afgevaardigden van diverse stageplaatsen, gecombineerd met de betrokken leerkrachten en instructeurs van de VDAB, onze campusdirecteur Peter Engelen en nog een aantal medewerkers van onze school.

De eigen cursisten konden laten zien wat ze geleerd hadden, want zij stonden de hele avond in voor de hapjes en de drank. Iedereen was alvast heel benieuwd naar wat de cursisten in hun mars hadden. De avond verliep in een aangename sfeer en zowel onze leerkrachten, Davy Lenaerts en Frank Mach, als de aanwezige medewerkers waren het erover eens dat het een geslaagd project was geweest. Hopelijk kunnen er in de toekomst nog dergelijke projecten worden gerealiseerd in samenwerking met de VDAB.

Indien u meer informatie wenst over onze opleidingen in samenwerking met de VDAB, onze opleidingen in het studiegebied Voeding (Hulpkok, zaal of keukenverantwoordelijke), of onze opleidingen in het algemeen, kunt u terecht bij PCVO Limburg op de website www.pcvolimburg.be of telefonisch via 089/77.09.55.