Jeugdraad Ham met 230 kinderen en jongeren naar GAIA Zoo

Ham - De jaarlijkse grote uitstap van de Hamse Jeugdraad ging 5 mei richting GAIA Zoo in Kerkrade (Nl). Het was weer een geslaagde trip met 230 kinderen, tieners, leiding & een paar gouden vrijwilligers.

We mogen heel trots zijn op onze jeugdverenigingen en hun leiding. De grote uitstap is niet enkel voor kinderen die lid zijn van de jeugdbeweging, ook kinderen die niet aangesloten zijn mogen uiteraard mee.

Volgend jaar gaan we weer naar een pretpark. Welk? Daar vergadert de Hamse Jeugdraad nog over later dit jaar. De uitstap is steeds eind april, begin mei.

Foto's www.jeugdraadham.be