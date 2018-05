Genkse foorkramers bevallen van eerste ‘Sinksenfoor-baby’: “’s Nachts van Antwerpen naar Genk gereden, een race tegen de klok”

Genk -

Melissa Vanistendael (27) en Pierre Tantillo (29), twee foorkramers die in Antwerpen op de Sinksenfoor staan, zijn sinds zondag trotse ouders van hun zoontje Louis. “Zaterdagnacht kreeg Melissa weeën op de Sinksenfoor. Onze attractie, The Shaker, draaide op volle toeren. Ik heb snel een vriend gebeld om de kassa over te nemen en we zijn in allerijl naar het ziekenhuis gereden. Tien minuten later was Louis er.”