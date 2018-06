Natuurlijk is het normaal dat je zweet tijdens het sporten. Warme temperaturen kunnen er echter sneller voor zorgen dat je het ongezond warm hebt. Sporten tijdens warm weer? Zo blijf je fris!

Luchtige kleding in de juiste kleur

Volgens loopcoach Tomas Valcke is investeren in kwaliteitsvolle sportkleding geen overbodige luxe. Wanneer je sport tijdens warm weer, warmt je lichaam een stuk sneller op. Luchtige kleding uit één laag zorgt voor verdamping en verkoeling. Al bieden donkere kleuren een goede bescherming tegen de zon, tijdens het sporten kies je beter voor andere tinten. Lichte kleuren weerkaatsen de zonnestralen en nemen dus minder warmte op. Felle kleuren absorberen dan weer meer uv-licht.

Bescherming tegen schuurplekken

Last van pijnlijke schuurplekken na het sporten? Grote kans dat dit door overhitting komt. Een dun, naadloos tanktopje onder je sportbeha kan dit voor een groot stuk verhelpen. Dit laagje doet dienst als tweede huid en beschermt je tegen lastige schuurplekken zonder dat je sportbeha minder ondersteunt. Een extra laagje erover is tijdens deze temperaturen zeker geen must.

Draag een andere stof dan katoen

De boosdoener voor je sportprestatie? Katoen! De vezels van deze stof zijn niet vochtafdrijvend genoeg waardoor je sportkleding lang nat (en koud) blijft. Bovendien gaat je lichaamstemperatuur extra de hoogte in omdat katoen niet voldoende ademt. Je kiest beter voor microvezelstoffen als polyamide of polyester. Die werken vochtafdrijvend, zijn sneldrogend en houden je lichaamstemperatuur op peil wanneer je het echt nodig hebt.