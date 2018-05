Leerlingen Europaschool vallen in de prijzen met kangoeroewedstrijd

Kolderbos

Genk - De leerlingen van GO! Europaschool Genk namen deel aan de kangoeroewedstrijd en wonnen daarmee verschillende prijzen.

De leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar namen een tijdje geleden deel aan de kangoeroewedstrijd, een wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw. De leerlingen van de Europaschool nemen elk jaar vol enthousiasme deel aan deze wedstrijd. Alle leerlingen die hadden deelgenomen kregen meteen na hun deelname al een slijper cadeau, omdat deelnemen nog steeds belangrijker is dan winnen.

Ondertussen werd er bekendgemaakt welke leerlingen zo goed gescoord hadden dat ze nog eens extra in de prijzen vielen. Eén leerling van het zesde leerjaar scoorde zelfs zo goed dat hij in de top 100 van alle deelnemers in heel Vlaanderen eindigde. Alleen maar trotse meesters, juffen en directeur dus in de GO! Europaschool.