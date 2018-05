TISM grote winnaar bij Vlaamse Houtproef

Bree - Op donderdag 19 april vond de zevende editie van de Vlaamse houtproef plaats. Deze proef is geen scholenwedstrijd. Het beroep van houtbewerker promoten en jongeren motiveren en stimuleren om in de houtsector te blijven en zich verder te verdiepen in de veelzijdigheden van het vak is de doelstelling van deze proef.

TISM nam met 23 vierdejaars, leerlingen van Hout en Houttechnieken, deel. De leerlingen werkten een volledige dag aan een project dat ze die dag pas voorgeschoteld kregen.

Op donderdag 24 mei vond de Limburgse prijsuitreiking plaats in de nieuwe gebouwen van de confederatie bouw in Diepenbeek.

Voor TSO waren er in totaal vijf genomineerden. Onze school kaapte de eerste drie prijzen weg. Rowan Hulsbosch haalde het voor Erica Schuurman en Senne Bongaerts.

Voor BSO waren er in totaal 18 genomineerden. Robin Moonen werd eervol vijfde, Martijn Goossens tiende, Sandro Salvaggio elfde en Enrique Muroni vijftiende.

Een dikke proficiat aan alle deelnemers!