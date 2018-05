NBA. Warriors weerstaan Rockets en spelen voor vierde jaar op rij finale tegen LeBron en Cavaliers

Net als de voorbije drie jaar zal de finale in de NBA betwist worden tussen de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers. Golden State won maandagnacht zijn zevende en beslissende duel bij Houston met 92-101 en voegt zich zo bij Cleveland, dat zich zondagnacht al plaatste voor de finale door Boston te kloppen.

De regerende kampioen kon opnieuw rekenen op de sterspelers Kevin Durant (34 punten) en Stephen Curry (29 punten, 9 rebounds en 10 assists). Aan de overkant was James Harden (32 punten) bepalend, maar werd toch vooral de geblesseerde Chris Paul gemist. Opvallend was het grote aantal gemiste driepunters bij de thuisploeg. Liefst 27 pogingen op rij van buiten de driemeterlijn waren zonder succes.

Golden State komt in de finale dus opnieuw Cleveland tegen. Het wordt de vierde finale op rij tussen de twee. De Warriors wonnen in 2015 en 2017, de Cavaliers trokken in 2016 aan het langste eind. De finale begint donderdag in Oakland.