KMI kondigt code geel aan: dinsdag opnieuw kans op felle onweersbuien

Brussel - Het KMI kondigt voor dinsdagnamiddag vanaf 15 uur code geel aan voor heel het land. Er is plaatselijk kans op onweer, en er is kans op intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen die lokaal voor overlast kunnen zorgen.

Dinsdagochtend is er kans op buien over het westen en langs de Franse grens. Daarna is het tijdelijk droog, maar in de namiddag verschijnen er opnieuw onweersbuien. Plaatselijk valt er flink wat neerslag in korte tijd en hier en daar gaat het ook hagelen. De maxima schommelen van 21 of 22 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen tot 29 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.

‘s Avonds en in het begin van de nacht komen er nog lokale onweersbuien voor. Daarna wordt het droog vanaf het oosten, met opklaringen en ook vorming van nevel of mistbanken. De minima liggen tussen 12 en 16 graden.

Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs zijn er woensdagochtend opklaringen en is het nog overwegend droog. In de loop van de dag komt er meer bewolking en ontwikkelen er zich opnieuw onweersbuien. Maxima tussen 23 graden aan de kust en op de Ardense hoogten, 26 graden in het centrum en 28 graden in de Kempen.

Donderdag blijft het weer zeer onstabiel met reeds in de voormiddag soms felle onweersbuien en mogelijk hagel. Maxima van 20 graden in de Hoge Venen tot 25 graden in het centrum en de Kempen. Vrijdag nog steeds onstabiel weer met onweersbuien, met maxima rond 24 of 25 graden in het centrum van het land.

Vanaf het weekend wordt de atmosfeer stabieler. Het is wisselend tot soms zwaarbewolkt. Het wordt minder warm en geleidelijk droger met maxima rond 22 of 23 graden in het centrum.