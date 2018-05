Tim en Esther uit ‘Blind Getrouwd’ zetten punt achter hun relatie

Ze werden het schattige koppel van ‘Blind Getrouwd’ genoemd. Hoewel de vonken er nooit echt afvlogen, leken ze toch op weg om samen een mooie toekomst uit te bouwen. Jammer genoeg is het sprookje van Tim (30) en Esther (31) nu voorbij. Dat schrijft Dag Allemaal dinsdag.

Op 27 oktober vorig jaar gaven ze elkaar met knikkende knieën het jawoord in het programma ‘Blind Getrouwd’. Samen gingen ze een groot avontuur aan. Maar meer dan de andere koppels leken Tim en Esther het moeilijk te hebben om hun hart op tafel te leggen voor het oog van de camera’s.

Toch beslisten ze ook na de opnamen om samen te blijven, ook al hadden ze nog een lange weg af te leggen. Ze keken reikhalzend uit naar de toekomst.

Maar ergens is het dan toch nog fout gelopen tussen Tim en Esther. Aan Dag Allemaal bevestigen ze allebei dat ze niet langer een koppel zijn.

“We hebben een heel mooie tijd gehad samen en leuke momenten beleefd”, klinkt het. “Maar we hebben recent besloten toch elk terug onze eigen weg te gaan. We wensen mekaar absoluut het allerbeste toe in de toekomst.”