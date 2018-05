Topman uit de F1: “Geef Stoffel Vandoorne nog wat tijd om te schitteren”

In een interview met de RTBF heeft Toto Wolff laten verstaan dat onze landgenoot Stoffel Vandoorne nog wat ervaring en kilometers nodig heeft alvorens hij kan laten zien wat hij echt kan.

We kunnen er moeilijk omheen dat Stoffel Vandoorne tot nu toe een moeizaam tweede seizoen beleeft in de Formule 1. Hij is structureel trager dan zijn teamgenoot en vorig jaar werd dat nog met de mantel der liefde bedekt door het feit dat het zijn debuutseizoen was en de McLaren-Honda een draak van een auto was.

Dit jaar werd er echter meer verwacht omdat McLaren de onbetrouwbare Honda-krachtbron van vorig jaar inruilde voor een exemplaar van Renault en omdat Vandoorne progressie liet zien. Tegen het einde van vorig seizoen mocht hij zonder blikken of blozen de evenknie van Alonso genoemd worden.

Stoffel lijkt in 2018 terug bij af en met Lando Norris en Nyck de Vries heeft McLaren ook twee getalenteerde juniors in de Formule 2. Moet Vandoorne zich zorgen beginnen te maken met het oog op 2019?

De mensen van de RTBF vroegen alvast de mening van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

“Voor mij is het simpel,” liet Wolff optekenen. “Hij is een van de meest getalenteerde rijders van het veld. In de GP2 heeft hij van iedereen gewonnen en toen hij in de F1 aankwam werd hij zelfs vergeleken met een legende als Ayrton Senna.”

“Zulke verwachtingen en vergelijkingen zijn moeilijk voor elke jonge rijder. Het heeft zijn tijd nodig, je moet een rijder de kans geven om kilometers te maken en te leren. De hele omgeving van de F1 is moeilijk, we hadden vorig jaar het perfecte voorbeeld met Valtteri Bottas. Die maakte een goede start en had daarna een mindere periode.”

“Nu zijn we het erover eens dat hij daar sterker uit gekomen is. Ik twijfel er niet aan dat Stoffel intelligent en getalenteerd genoeg is om een goede rijder te worden en ik hoop dat hij die tijd krijgt,” besluit de Oostenrijker.

Drievoudig racewinnaar Thierry Boutsen wond er geen doekjes om en zegt dat Vandoorne moet beginnen presteren.

“Ik ben zijn grootste fan maar op dit moment staat zijn toekomst op het spel,” aldus Boutsen.

