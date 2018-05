Thriller levert Limburg United geen derde match op

De tweede play-offwedstrijd tussen Limburg United en Charleroi werd heel erg spannend. De Limburgers stonden heel lang voor, maar moest uiteindelijk toch opnieuw zijn meerdere erkennen in Charleroi. De ploeg van Brian Lynch maakte een achterstand van tien punten volledig goed en sloeg via driepunters een kloofje tot 64-70. Uiteindelijk werd het 73-80.

Het was de wedstrijd van de laatste kans voor United. Charleroi had zaterdag al gewonnen en had dus maar één zege meer nodig om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Beide ploegen startten zwak. Na acht ...