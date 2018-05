Radja Nainggolan spoelt WK-teleurstelling door in Antwerpen

Nu hij niet geselecteerd is voor het WK zit het seizoen er voor Radja Nainggolan op. Tijd om te ontspannen dus voor de AS Roma-ster en dat doet hij in Antwerpen.

“LoveMyCity, Antwerp” laat de Antwerpenaar maandag weten op Instagram bij een foto waar hij voor de kathedraal poseert. Nainggolan groeide op in Antwerpen en speelde in de jeugd bij Tubantia Borgerhout en Germinal Beerschot voor hij naar het Italiaanse Piacenza trok.

Vorige week zorgde de niet-selectie van Nainggolan voor het WK in Rusland nog voor een storm van verontwaardiging in ons land. Bondscoach Roberto Martinez liet gisteren nog verstaan dat het een “grote vergissing zou zijn” om Nainggolan te selecteren voor het WK. “Ik wist dat de beslissing me niet populair zou maken. Het zou veel makkelijker zijn om anders te kiezen, maar dat zou een grote vergissing voor iedereen zijn.”