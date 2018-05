Voorzitter Sandro Campugiani laat niets aan toeval over

Park Houthalen bereidt zich voor op de komst van Racing Mechelen in het kader van de interprovinciale eindronde. De Mechelaars hebben een aantal fanatieke supporters in hun rangen en daarom zijn er veiligheidsmaatregelen van kracht. Voorzitter Sandro Campugiani van Park laat niets aan het toeval over.