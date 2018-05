Borgloon/TessenderloVoor haar was het de eerste keer, voor hem wordt het de laatste. “Normaal toch. Maar wie weet als ze het me nog komen vragen. Als ik daarmee kan helpen”, weifelt Looienaar Miel Meeus (CD&V), met zijn 89 jaar het oudste raadslid van Limburg. “Niets ervan. Je komt niet meer op”, reageert echtgenote Annie resoluut. “Daarvoor moet je zorgen in de politiek, meiske, dat je een sterke vrouw achter je hebt. Anders hou je het niet vol, iemand die je voluit steunt. Een sterke man voor jou, bedoel ik”, knikt Miel, aan tafel met jongste raadslid Shana Schoubben (sp.a, 24) uit Borgloon. “Dat is al geregeld”, lacht ze.