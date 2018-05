brussel Onderzoekers van de VUB gaan analyseren hoe het gesteld is met het welzijn van de Vlaamse dierenartsen. Helemaal niet best, zo denken de dierendokters zelf. Internationaal onderzoek spreekt over een hoge graad van depressie, burn-out en zelfdoding. Om na te gaan hoe alarmerend de situatie bij de Vlaamse dierenartsen is, vroegen zij zelf om het onderzoek. “Elke dierenarts kent wel een collega die ten onder gegaan is aan de job.”