Wout van Aert volgt voorbeeld van Tom Boonen als commentator

Wout van Aert wordt op zaterdag 2 juni 2018 co-commentator tijdens de vierde manche van de Napoleon Games Cup: de Heylen Vastgoed Heistse Pijl. Dat maakte VTM NIEUWS vandaag bekend. De wereldkampioen veldrijden en nieuwbakken wegwielrenner kruipt zo voor de eerste keer in de commentaarcabine naast sportjournalist en wielerspecialist Merijn Casteleyn. De Heistse Pijl eert vanaf dit jaar ook de overleden ploegmaat van Van Aert, Michael Goolaerts.

Wout van Aert wordt dus eenmalig co-commentator in de Heistse Pijl die vanaf dit jaar ook de overleden ploegmaar van Van Aert eert door ‘in memoriam Michael Goolaerts’ als ondertitel van de wedstrijd te gebruiken. De meest strijdlustige renner krijgt ook een prijs die zijn naam draagt. Goolaerts kwam om het leven na een hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix. De koers is live te volgen bij VTM vanaf 15.25.

Foto: An Wouters

Wout Van Aert: “Het is dit jaar de ideale gelegenheid om eens commentaar te geven, want ik ben nog maar net opnieuw begonnen met trainen. Uiteraard koers ik het liefst, maar nu deze wedstrijd te vroeg komt voor mij, ben ik heel blij dat ik ze eens vanuit de commentaarcabine kan beleven. Heel mooi ook dat het in Heist is, want de Heistse Pijl is een leuke koers, in eigen streek, die ik bovendien goed ken. Ik kijk er echt naar uit.”

Merijn Casteleyn: “Ik ben heel blij dat Wout meteen enthousiast was om co-commentator te zijn in Heist. Hij kent de wedstrijd en de wegen als z’n broekzak. Er doen elk jaar heel wat veldrijders mee aan de Heistse Pijl, en hij heeft er zelf een ongelooflijk eerste voorjaar op de weg opzitten. Op zijn jonge leeftijd heeft hij ook al een heel verstandige en uitgesproken mening over de koers, dus ik verwacht me aan een heel interessante namiddag.”

De renners trekken van Turnhout naar Heist-op-den-Berg waar ze acht plaatselijke rondes afwerken en telkens de berg van Heist beklimmen.