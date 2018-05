Tennisser rijdt 1.000 kilometer naar Parijs, hoort pas 21 minuten voor match dat hij mag spelen en...stunt toch

De Argentijn Marco Trungelliti (ATP-190) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Dat is opmerkelijk aangezien Trungelliti pas zondagnacht in Parijs arriveerde na een autorit van meer dan acht uur en maandagochtend pas zeker wist dat hij mocht spelen. Toch slaagde hij erin om de Australiër Bernard Tomic (ATP 206) in vier sets te verslaan met 6-4, 5-7, 6-4, 6-4.

De 28-jarige Argentijn ging afgelopen week na zijn nederlaag in de laatste kwalificatieronde teleurgesteld terug naar zijn woonplaats Barcelona. Maar vorig weekend regende het plots afzeggingen op de hoofdtabel bij de mannen wegens blessures. Daardoor kwamen er heel wat lucky losers op de hoofdtabel te staan. Na de afmelding van de Australiër Nick Kyrgios (ATP 23) kwam er weer een plekje vrij en kwam Trungelliti in aanmerking als vervanger.

Autorit van meer dan acht uur

Toen de Argentijn het nieuws hoorde, twijfelde hij niet en huurde hij samen met zijn moeder, broer en grootmoeder, die op vakantie waren in Barcelona, een auto. Na een rit van meer dan acht uur en 1.035 kilometer kwam hij om middernacht aankloppen bij de organisatie in Parijs om Kyrgios te vervangen. Maar Trungelliti kreeg pas maandagochtend, 21 minuten voor de wedstrijd, officieel te horen dat hij wel degelijk tegen Bernard Tomic mocht spelen. Om het helemaal af te maken, liet Tomic dan nog op zich wachten ook. Maar Trungelliti liet het niet aan zijn hart komen en slaagde er ondanks de korte nacht toch in om Tomic te verslaan in vier sets.

Op de persconferentie na de wedstrijd kwam Trungelliti terug op het onwaarschijnlijke verhaal. “Ik wou echt meedoen en heb dan maar snel beslist om naar Parijs te rijden. Binnen het halfuur waren al onze spullen ingepakt”, zei Trungelliti. “Duizend kilometer is bovendien niet zo ver als je een Argentijn bent. Buiten Buenos Aires zijn er amper goede snelwegen. Je weet dus nooit of je ergens levend zal aankomen”, lachte hij.

79.000 euro

Het ritje van Barcelona naar Parijs bracht intussen ook al heel wat geld op. Een plek in de tweede ronde levert 79.000 euro op. Daarvan moet Trungelliti wel 20.000 euro afstaan aan Kyrgios, want volgens de nieuwe regels krijgen spelers die zich na de loting met een blessure afmelden, nog de helft van hun verliezerscheque uitbetaald. Zo wil de Internationale Tennisfederatie (ITF) voorkomen dat half geblesseerde spelers tijdens de eerste ronde opgeven. De ITF geeft zo de ‘lucky losers’ dus meer kans om opgevist te worden en met succes.

In de tweede ronde neemt de Trungelliti het op tegen de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 72).

Sigue en viaje Trunge. Con una sonrisa acorde a la situación. pic.twitter.com/4vm8aWZ5U8 — FueBuena (@FueBuena) 27 mei 2018

(vva)