Doofstomme vrouw levenloos uit plonsbadje gehaald in Voerens chaletpark

Voeren -

VOEREN - Een verjaardagsfeestje in een chaletpark in Teuven (Voeren) is zaterdag noodlottig afgelopen. Een 27-jarige doofstomme vrouw uit Brugge werd door haar vrienden levenloos uit een plonsbadje gehaald. De vrouw kon gereanimeerd worden maar ligt nog steeds in coma. Het parket Limburg onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.