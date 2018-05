Eindelijk duidelijkheid: Rode Duivels blijven in Brussel voetballen

De Stad Brussel en de Koninklijke Belgische Voetbalbond hebben een nieuwe overeenkomst van een jaar bereikt voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion. De overeenkomst werd maandag goedgekeurd op de Brusselse gemeenteraad.

De drie oefeninterlands die de Rode Duivels afwerken in de aanloop naar het WK van komende zomer worden allemaal in het Brusselse Koning Boudewijnstadion gespeeld. Dat werd al eerder bekend, maar nu blijkt dat er een overeenkomst van een jaar, van 1 juni 2018 tot 30 juni 2019, werd afgesloten tussen de stad Brussel en de KBVB.

Eén jaar

Oppositielid Johan Van den Driessche (N-VA) wilde graag weten waarom er slechts een overeenkomst van een jaar werd afgesloten. Dat ligt aan de grote onzekerheid over de toekomst van het Koning Boudewijnstadion en de komst van het NEO-project.

“Niemand weet wat er precies zal gebeuren, daarom sloten we liever een contractuele verplichting van een jaar af”, stelt schepen van Sport Alain Courtois (MR). Een stilzwijgende verlenging behoort tot de mogelijkheden als geen van beide partijen bezwaar intekenen.

Zaterdag 2 juni ontvangen de Rode Duivels Europees kampioen Portugal, woensdag 6 juni komt Egypte op bezoek en maandag 11 juni is Costa Rica de tegenstander in de uitwuifwedstrijd voor de afreis naar het WK 2018 in Rusland. De KBVB betaalt voor elke wedstrijd 120.000 euro aan de stad Brussel voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion.