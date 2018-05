Wat betekent de factor op zonnecrème, en hoeveel moet je smeren? Dermatoloog geeft tips

Hasselt -

Nu de zon bijna aanhoudend brandt boven onze hoofden, is een goed zonnebrandmiddel geen overbodige luxe. Maar niet alleen de kwaliteit van zonnecrème of -spray is belangrijk, ook de hoeveelheid die je op je huid smeert speelt een rol. “We smeren vandaag maar een derde van de hoeveelheid zonnecrème die nodig is om onze huid goed te beschermen”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Dat betekent dat je van een factor 50 nog amper een factor 15 à 20 overhoudt. Daarom geef ik de raad om altijd factor 50 te gebruiken.”