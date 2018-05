Bocholtse (16) mikt op WK voetbal met nationale ploeg: "Ik speel liever tegen jongens"

Bocholt - “Stap voor stap. Wat komt, komt.” Ze mag op haar zestiende dan al behoren tot de jeugdige elitetroepen van de Red Flames – zeg maar de vrouwelijke Rode Duivels – toch houdt Sien Vandersanden uit Bocholt beide benen stevig op de grond. “Vroeger was ik een uitzondering als voetballend meisje, maar daar heb ik me nooit iets van aangetrokken.”

Terwijl de Rode Duivels zich voorbereiden op het WK in Rusland, is Sien Vandersanden net terug van het UEFA Development Tournament in Portugal. Nog geen echt kampioenschap, maar toch al een hoogtepunt ...