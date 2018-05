In het staatsblad verscheen vandaag het Vlaams decreet over de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting. Dat zegt U hoogstwaarschijnlijk niets. Maar het betekent wel dat iedereen die een bestaande woning koopt vanaf nu vrijdag 1 juni minder registratiekosten betaalt. En dat notarissen het enkele weken drukker krijgen.