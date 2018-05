VKW Limburg roept op om de 'zware beroepen'-onzin te stoppen. Iedereen moet langer werken, willen we onze welvaartstaat en de zo geroemde sociale zekerheid overeind houden, klink het. Het wordt nog een hele klus. Voor de vakbonden is de lijst van zware beroepen immers te nemen of te laten, maar binnen de regering wordt voorbehoud aangetekend. En dus ook bij de werkgevers.