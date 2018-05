Make-upmerk MAC krijgt kritiek op ‘ramadanreclame’

Cosmeticamerk MAC verbaast veel moslima’s met een nieuw reclamefilmpje. Daarin geeft het tips aan dames om zich mooi op te maken voor de suhoor, de maaltijd vlak voor zonsopgang tijdens de ramadan. Maar op dat moment denkt niemand aan make-up, zo blijkt…

Veel moslima’s reageren via Twitter verontwaardigd op de boodschap die het make-upmerk uitstuurt. “Wie brengt nu make-up aan om drie uur ’s nachts?”, vraagt een dame zich af. Anderen vinden dat het filmpje dan weer druk legt om er goed uit te zien om gewoon maar te eten.

Geen realiteit

En dat strookt volgens de vrouwen helemaal niet met de realiteit, want tijdens de suhoor schuiven dames en heren onopgemaakt aan tafel en zelfs met ongekamde haren. Moslima’s verdenken het cosmeticamerk ervan dat het de suhoor verwart met de iftar. Met de laatste term wordt de maaltijd bedoeld die moslims net na zonsondergang eten. Voor die gelegenheid, een waar familiegebeuren, maken mensen zich wél op.

Commerciële zet

Sommige dames richtten zich via Twitter tot het merk om te vragen of het wel weet waarover het praat en verzochten vriendelijk om de ramadan niet commercieel uit te buiten. Overkoepelend bedrijf Estée Lauder heeft vooralsnog niet op de heisa gereageerd, maar de bewuste video is intussen wel van YouTube verwijderd.

MAC really thinks we go full glam for suhoor/sehri. I guess I have to look beautiful for my food. pic.twitter.com/NLpATgnUwV — ???? (@zaynub_s) 25 mei 2018

LOOOOL mac’s “get ready for suhoor” ad is the funniest thing i’ve seen today. who tf is tryna put on a full face of makeup at 3am pic.twitter.com/U7u1iOUmWD — ?? (@Imlydeluxe) 26 mei 2018

me getting ready for a glamorous suhoor look pic.twitter.com/dRGBt5MKHl — rawan (@masriyehhh) 26 mei 2018

The real suhoor look is in the 2nd pic. Pls revise. @MACcosmetics pic.twitter.com/yrxlu2ETUK — yasmin (@sugarglider33) 26 mei 2018

What Mac thinks the “suhoor look” is versus what it actually looks like pic.twitter.com/HmcQsMbqBf — Yomna Nassar (????) (@yummmmna) 26 mei 2018