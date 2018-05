Gratis brunch bij voetbalclub Jekervallei Sluizen

Sluizen

Tongeren - Op zondag 27 mei vond er een gratis brunch plaats in zaal Kaiserhof in Mal, georganiseerd door de voetbalclub Jekervallei Sluizen. Het was een info/sponsorbrunch met 45 ondernemers die interesse hebben in dit nieuwe project. Ook het stadsbestuur, onder wie burgemeester en schepenen, was aanwezig. Er waren een 100-tal personen die genoten van de heerlijke brunch.

“De bedoeling is om verhaal te maken samen met de ondernemers en de inwoners van de mooie Jekervallei. Wij willen zoveel mogelijk mensen betrekken zodat er terug een ploegsport is in deze dorpen. Ook buiten het voetbal willen wij ons engageren om de samenhorigheid van deze dorpen te versterken”, aldus de trainer Peter Nelissen .

Op 29/6 zullen zal er een infodag met spelers en sponsorvoorstelling plaatsvinden.