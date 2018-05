Nog geen advies sociale partners over zware beroepen in privésector

Vakbonden en werkgevers uit de privésector hebben zich maandag nog niet uitgesproken over het wetsontwerp rond de zware beroepen. Dat is vernomen van de sociale partners.

Vorige week werd een akkoord bereikt tussen enerzijds de christelijke en liberale overheidsvakbonden en anderzijds het kabinet van pensioenminister Daniel Bacquelaine over een lijst met zware beroepen in de overheidssector, nadat de regering daarover een wetsvoorstel was overeengekomen. De lijst werd evenwel publiekelijk afgeschoten door onder meer regeringspartijen N-VA en Open Vld, en door de regering op de lange baan geschoven.

Maandag kwamen de sociale partners uit de privésector bijeen in het beheerscomité van de federale pensioendienst. Ze dienden een advies te geven over het ontwerp. “Maar dat advies is uitgesteld”, is vernomen bij de onderhandelaars.