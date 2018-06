Sjiek praat met Kaat Bollen: “Het moederschap is niet zo zaligmakend als ik gehoopt had”

Hechtel-Eksel - Seksuologe - op TV en in haar praktijk - schrijfster, pornaregisseur en sinds een klein jaar mama van twee. Na oktober misschien ook gemeenteraadslid of wie weet zelfs schepen in Hechtel-Eksel. Maar vanaf zondag al zeker onderneemster. Kaat Bollen lanceert dan de webshop Kaatskeuze.be met seksspeeltjes, zoals haar eigen vibrator. “DailyKaat is een speeltje voor koppels. Zelf getest én goedgekeurd.”

Brrrrrr. Of brrr, brrr, brrr. Of brr, brrr, brrrrrr. Het moet vreemd geweest zijn voor de andere gasten in het restaurant waar we Kaat Bollen interviewden, wanneer ze haar vibrerend speeltje uit haar ...