Partnerwalk 2 stapt voor het goede doel

Tongeren - Op zaterdag 26 mei was er een wandeling: Partnerwalk 2 voor alle wandelaars met of zonder hond. Het vertrek had plaats in de school Viio in Tongeren. Men kon doorlopend vertrekken tussen 7u en 15u en kon kiezen voor 5, 10 of 15 km. Elke tocht leidde langs de Basiliek, het Begijnhof, de Middeleeuwse Wallen en vele mooie groene hoekjes van de oudste stad van België.

De 10 km en de 15 km-wandelingen brachten de wandelaars ook langs de prachtige natuurgebieden in de omgeving van Tongeren. Met het warme weer was er toch een mooie opkomst met meer dan 500 wandelaars. De opbrengst gaat integraal naar BCG ( Belgisch Centrum voor Geleide Honden).