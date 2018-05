Raf Simons verhuist zijn modeshow terug naar Parijs

De Belgische ontwerper Raf Simons, die aan het roer staat van het Amerikaanse modemerk Calvin Klein, is van plan het volgende defilé van zijn eigen label te organiseren in Parijs. Onze landgenoot kiest naar verluidt niet om een specifieke reden voor de Franse hoofdstad, maar louter voor de afwisseling.

De voorbije drie - succesvolle- modeshows van Raf Simons vonden plaats in New York maar de mannencollectie van zomer 2019 zal in Parijs aan de wereld worden voorgesteld, waar Simons aanvankelijk begon te showen. Voor de fans: de show staat gepland op woensdag 20 juni om 21.30 uur. Over de exacte locatie werd nog niet gecommuniceerd, maar we weten wel al dat er die dag ook shows van Off-White, Walter Van Beirendonck en Valentino op de agenda staan.

Gucci in Parijs

Het merk is niet het enige dat verhuist. De nieuwste zomercollectie van het Italiaanse Gucci zal ook in Parijs worden voorgesteld - op 24 september om precies te zijn. De reden? “Gucci is een wereldmerk met sterke Italiaanse wortels, maar ook met een visionaire Franse aandeelhouder, Kering”, zei ceo Marco Bizzarri eerder in een reactie aan modesite Women’s Wear Daily. Gucci zal in juni ook de resort collectie voorstellen in de Franse metropool. Het merk onder de creatieve leiding van Alessandro Michele keert daarna wel gewoon terug naar modestad Milaan.