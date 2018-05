Okra Paal gaat verbroederen in Zevenekenen

Paal

Beringen - Okra Paal verbroederde met Okra Zevenekenen.

Op donderdag 17 mei ging Okra Paal verbroederen met Okra Zevenekenen. Met een hartelijke ontvangst met taart en koffie werd de dag ingezet. De rondrit met het treintje op het domein van Wachtebeke viel in de smaak. Ook het 3-gangenmenu was lekker en ging vlot naar binnen. In de namiddag lopen tussen al die hammen door was leerrijk en boeiend. Van rauw vlees tot de ingepakte gandaham waren te bewonderen en nadien konden we nog smullen van die lekkere hammen. Dan kwam het bezoek aan de serres met duizenden plantjes. Het was een dagje waar Okra Paal in de watten gelegd werd.