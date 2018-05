Infosessie over jeugdwerking fusieclub KFC Paal-Tervant

Paal

Beringen - Met de nieuwe fusieclub heeft men ook een nieuwe jeugdwerking. Dat deze ook voor de meer dan 300 spelers aangepast werd duidelijk gemaakt tijdens de infosessies die men organiseerde voor de 3 groepen.

De jeugdwerking is verdeeld in 3 groepen de onderbouw U5 tot U8, de middenbouw U9 tot U12 en de bovenbouw U13 tot 4de provinciale. De trainingen zullen verspreid gebeuren op de terreinen van Paal en Tervant. Bij deze laatste is men ook volop bezig om meer kleedruimte te voorzien. De nieuwe website www.kfcpaaltervant.be is online, er is een faceboockgroep KFC Paal-Tervant en ook via mail kan men communiceren.