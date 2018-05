Wandeltheater van De Opaal

Paal

Beringen - Dankzij de gewonnen prijs van het Koningin Mathildefonds, de inzet van de juffen Loes en Jenny en de muziekpedagoge kon men in De Opaal een waar wandeltheater aanleren.

Vorig jaar diende juf Karen en Jenny het muziekproject ‘Falderi Faldera’ in bij het Koning Mathildefonds. Begin maart mocht men hun prijs gaan afhalen bij de koningin zelf. Dankzij deze steun kon men instrumenten en een bakfiets aankopen. Marjolein Briers werd gevraagd om als muziekpedagoge professioneel hulp te geven aan de leerkrachten en leerlingen. Geen sinecure om kinderen met een beperking muziek te leren te spelen, samen te dansen en acteren. Met hun Wandeltheater Pocahontas brachten ze toch een mooie voorstelling. Halil heette het publiek welkom om zich vanaf dan in te leven in zijn rol van John Smit. De bakfiets werd omgevormd tot zijn boot, de matrozen en ouders zetten de zeilen in de wind zodat men kon vertrekken naar Amerika. Juf Jenny zou dan het verhaal onderweg toelichten. Bij de indianen die op hun djembés zaten te trommelen, kwam het tot een ruzie tot Pocahontas, een rol gespeeld door Eslem, opriep tot vriendschap en samen op tocht te gaan. In het volgende deel van de tocht was het opletten voor de wilde dieren die overal zaten.

Het publiek beloonde de jonge acteurs met een warm applaus.