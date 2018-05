Voetballen in de modder. Zo doen de Russen het twee weken voor het WK

Deze Russen bereiden zich op een heel bijzondere manier voor op het komende WK in Rusland. Zij spelen niet op een mooie groene grasmat, maar op een tot op de knieën diep veld van modder.

Moddervoetbal, of moerasvoetbal, werd uitgevonden in Finland met als doelstelling om je kracht en uithouding te trainen. De variant op het populaire spelletje leek zo fijn te zijn dat er al snel toernooien werden gespeeld. Het eerste georganiseerde toernooi vond plaats in 1998 in Finland. Sinds 2000 wordt er jaarlijks een wereldkampioenschap gespeeld. In 2006 wonnen onze Rode Modderduivels dat toernooi.

Op 14 juni gaat in Moskou de FIFA Wereldbeker 2018 van start. Dan speelt gastland Rusland de eerste wedstrijd van het toernooi tegen Saoedi-Arabië in het Luzhniki-stadion.