Deze programma’s mag u op 28 mei niet missen

Vanavond loopt op VTM de laatste reguliere aflevering van ‘Liefde voor Muziek’, met Helmut Lotti als centrale figuur. Op VIER gaat Jani na in hoeverre hij echt ‘matchmaker’ is geweest en Canvas heeft een onthullende Deense documentaire over de toewijzing van het WK voetbal 2022 aan het snikhete Qatar.

Matchmakers

In de laatste aflevering van ‘Matchmakers’ zoekt Jani Kazaltzis de gekoppelde singles terug op. De vraag waar hij een antwoord op wil is natuurlijk: is het tot een relatie gekomen of niet? ...