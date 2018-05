Geslaagde deelname aan heiligdomsvaart Maastricht

Hasselt-Centrum

Hasselt - Tijdens het eerste weekend van de heiligdomsvaart week in Maastricht nam het Virga Jessecomité deel aan de ommegang met een bedevaartsgroep met o.m. het kathedraalkoor Hasselt en de vrijwilligers van de Virga Jessefeesten.

Luc Smeets, voorzitter van het Virga Jessecomité: “Het was een mooie en onvergetelijke dag in Maastricht. Vroeg in de ochtend was er de TV-mis in de Sint-Servaasbasiliek, gevolgd in de vroege namiddag door de eerste ommegang van de Heiligdomsvaart ter ere van Sint-Servatius. De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn in het Theater aan het Vrijthof.”

De deelnemers uit Hasselt en Maastricht woonden in de ochtend ook nog een bedevaartsmis bij in de Koepelkerk van Maastricht, die werd voorgegaan door Ali Cornelissis, deken van Hasselt en Rik Palmans van Tongeren. Deken Ali Cornelissis: “Samen met het Kroningscomité van Tongeren hebben we een mooie en intense dag beleefd in Maastricht. Op bedevaart gaan en mee opstappen in de ommegang was voor de deelnemers een bijzondere ervaring. Het mooie is dat eenieder mee opstapt met een persoonlijke intentie en die ook symbolisch kan neerleggen bij Sint-Servaas.”

Onder grote belangstelling stapten 54 Hasselaren ondanks het dreigende weer fier op in de ommegang. De groep werd gevormd door de leden van het Hasseltse Kathedraalkoor, vrijwilligers van de Virga Jessefeesten en het Virga Jessecomité. Het lied 'Mensen voor mensen', uit de Virga Jesseommegang, paste perfect in het thema van de Heiligdomsvaart: Doe goed en zie niet om. Enkele weken geleden hadden vrijwilligers van de H. Hartparochie gezorgd dat de geluidswagen uit de ommegang van 2017 er mooi uitzag om de bedvaartsgroep te ondersteunen in de Heiligdomsvaart. De medewerkers van de stad Hasselt zorgden dan weer voor het transport. De deelname van Hasselt, maar ook Tongeren en Susteren pasten in de Euregionale samenwerking van de ommegangcomités van Maastricht, Susteren, Hoei, Hasselt,Tongeren en Aken.

Foto's:Stefan Vreven.