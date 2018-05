Warm op het werk: mogen korte rokken, topjes en sandalen?

Het zwoele weer vraagt om lichte kledij, maar op het werk houd je het best zo zedig mogelijk. “Je wil immers een professionele indruk wekken als je in contact komt met klanten”, zegt etiquetteconsultant en schrijfster van ‘Zij heeft stijl’ Brigitte Balfoort.

Het kwik flirt met de dertig graden en dat leidt er niet zelden toe dat we in de loop van de dag onze kleren uittrekken. “Belgen doen dat redelijk snel, zeker als je het vergelijkt met Spaanse werknemers. Daar houden mensen al hun kleren aan - ook al is het warm. Je wil niet meemaken dat je collega’s en baas niet kunnen wachten tot het weer kouder wordt en je fatsoenlijk gekleed aan je bureau zit”, zegt Brigitte Balfoort. Maar hoewel warm weer volgens de etiquetteconsultant geen excuus mag zijn om alles uit te trekken, wil ze niemand met de vinger wijzen. “Je kunt perfect lichter gekleed naar het werk gaan. Check gewoon of de look die je voor ogen hebt past bij het imago van het bedrijf”, klinkt het.

De aard van het werk

Het spreekt voor zich dat mensen met een kantoorjob het best voor een formele outfit kiezen. “Check eventueel met je werkgever wat al dan niet kan. Met een rok tot net boven de knie doe je niets verkeerd. Ga echter niet de frivole toer op. Je wil professioneel overkomen en indruk maken met je werk, niet de aandacht afleiden. Die die paar centimeter kortere rok zullen het trouwens niet veel frisser maken. Ga ook nooit voor een beetje cleavage én blote benen: één feature in de verf zetten is voldoende. Voorbeeld: draag je een rok, houd je top dan zedig. Tip: hoe groter het contrast in de kleding (denk zwart en wit), hoe professioneler je oogt. Hoe uitbundiger de kleuren, hoe socialer het karakter van je outfit. Een kleuterjuf in een felroze jurk, bijvoorbeeld, kan perfect.”

Shorts en sneakers

Niet overal kan je een short dragen op het werk, maar in de creatieve sector is de dresscode wel wat losser. Spiek in dat geval gerust even bij de Italiaanse heren die linnen shorts elegant combineren met loafers. Ga je voor een short met sneakers, dan leunt de stijl dichter aan bij de kledij die je draagt op vakantie. Als je als voor sneakers kiest, ga dan voor nette exemplaren en combineer zo stijlvol mogelijk. Met een pak of zakelijke jurk, bijvoorbeeld.

Foto: Shutterstock

(Een beetje) blote voeten

Maar let op als je je voeten verlucht: bij zo’n 90 procent van de jobs zijn (te) blote voeten geen optie. Niemand heeft behoefte om de tenen van zijn bankdirecteur of boekhouder te zien. Laat staan dat een chirurg op zijn flipflops zou komen werken. De beach stijl tout court hoort niet thuis op het werk, ongeacht de werkplek. Tenzij je ijsjes verkoopt op de dijk. Zijn je mooi verzorgde voeten net een troef, speel ze dan gerust uit in stijlvolle sandaaltjes.

Gouden regel: respect

Volgens de specialiste ter zake is het een goed idee om voor je gaat werken even rekening te houden met de mensen - vaak klanten - met wie je in contact zal komen. “Na dertig seconden vormt men al een mening over iemand. Die hangt voor meer dan de helft af van wat je draagt. Kom je slordig over, dan is dat ook de eerste indruk die anderen van je zullen hebben. Denk vooral na over hoe je zelf wil overkomen - het Onslow-effect is absoluut te vermijden. Het feit dat je moeite doet om er tiptop uit te zien, geeft een signaal van respect aan de mensen die je ontmoet. Je bent je eigen visitekaartje. Daarom kan het ook nooit kwaad om bij warme temperaturen een deodorant bij de hand te hebben. Bespaar je baas, collega’s en klanten het dilemma: of ze het al dan niet moeten zeggen dat je naar zweet ruikt.”