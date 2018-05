Mode Dior eert Mexicaanse paardrijdsters met cruise collectie

Het Franse modehuis Dior heeft afgelopen vrijdag de cruise collectie voor 2019 voorgesteld in het kasteel van Chantilly. Creatief directeur Maria Grazia Chiuri organiseerde een parade van stoere looks met tomboy allure - denk beige maatpakken en met lederen laarzen - en jurken geïnspireerd op de Escaramuzas. Deze hedendaagse interpretatie van de Mexicaanse paardrijdsters vertaalden zich in zwierige jurken met lederen taillebanden. Ornamentale prints en platte hoeden gaven de creaties een wild wild west-feel en knipoogden naar de achttiende eeuw, waar wijlen Christian Dior een grote fan van was. En om het allemaal nog fotogenieker te maken, vielen er dikke regendruppels uit de lucht.