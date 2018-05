Tweede en derde graad Biotechnicum sporten in De Warre en Erperheide

Bocholt - Op maandag 14 mei kwamen de leerlingen van de tweede en derde graad van het Biotechnicum in sportoutfit naar school. De leerlingen van de tweede graad trokken met de fiets richting Erperheide in Peer, de derde graad fietste naar De Warre in Neeroeteren.

De leerlingen van de tweede graad van het Biotechnicum trok met de fiets richting Erperheide in Peer, waar ze aan teambuilding deden en in het zwemparadijs zwommen. De leerlingen van de derde graad fietsten naar De Warre in Neeroeteren. Voor hen stond er een hoogteparcours en een teambuilding op het programma. De sportieve leerlingen toonden allemaal veel inzet. De zon straalde en zorgde zo mee voor een toffe dag.