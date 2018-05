Van oorkaarstherapie tot voetreflexologie: enorm populair, maar “allemaal kwakzalverij”

Hasselt - Wist u dat het branden van een oorkaars helpt om een depressie aan te pakken? Of dat u met voetreflexologie pijntjes in uw hele lichaam kunt bestrijden? Dat is althans wat talloze therapeuten u willen doen geloven. “Wie er voor open staat, zal zich achteraf ongetwijfeld beter voelen door het placebo-effect. Maar puur medisch is het allemaal kwakzalverij”, zegt dokter en Skepp-lid Marleen Finoulst, die samen met ons de meest populaire alternatieve therapieën overloopt.

Oorkaarstherapie

Van alle kwakzalverspraktijken is oorkaarstherapie misschien wel de meest lachwekkende, zo lezen we op de website van de Skepp. Het principe is simpel: patiënten gaan op hun zij liggen ...