Deze foto verwart iedereen, tot je iets beter kijkt

Niets brengt iedereen op het internet zo samen als een goede optische illusie. ‘The Dress’, die voor de ene blauw en zwart maar voor de andere goud en wit was, is daar nog steeds het mooiste voorbeeld van. Deze op het eerste gezicht onopvallende foto is de volgende in het rijtje.

Het lijkt gewoon een onopvallende foto van twee mensen die knuffelen. Alleen, wie is nu wie? Als je bovenaan de foto begint te kijken, lijkt de jongen degene te zijn die, gekleed in een jeanshemd, het meisje op de bureaustoel knuffelt. Kijk je wat verder naar beneden, dan zie je dat de persoon met de witte broek op hakken staat. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn voor een man, maar het zorgt toch voor enige verwarring.

De foto is viraal gegaan omdat het op het eerste gezicht moeilijk uit te maken is wie van de twee nu juist rechtstaat en wie zit.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) May 24, 2018

I don’t get it.. he is wearing heels! — TJ (@TonyHugginsJr) May 25, 2018

Tussen alle verwarde twitteraars vinden we ook twee meisjes die helemaal begrijpen wat er speelt. “Wij deden het eerst”, schrijft een van hen bij een foto die er op het eerste gezicht ronduit pijnlijk uitziet, tot je begrijpt dat de hals van het zittende meisje geen hoek van 90 graden maakt.

En natuurlijk duurde het ook hier niet lang voor een snuggere twitteraar op de foto aanduidde welk hoofd nu juist bij welk lichaam hoort op de foto.