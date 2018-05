Siya Kolisi wordt volgende maand in de drie ontmoetingen van het Zuid-Afrikaans rugbyteam met Engeland de eerste donkere kapitein. Dat maakte bondscoach Rassie Erasmus maandag bekend.

De bijna 27-jarige Kolisi werd geboren in een township in Port-Elizabeth. Hij was al kapitein in teamverband bij de Stormers en maakte zijn debuut bij het nationaal team in 2013. Sindsdien kwam hij tot 28 selecties.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE