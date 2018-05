‘Generatie Rookvrij’ wil geen enkel kind meer aan de sigaret

Zo veel mogelijk plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen, rookvrij maken. En ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, van de sigaret weghouden. Dat zijn de ambitieuze doelstellingen van een kleine vijftig organisaties ter gelegenheid van de Werelddag zonder Tabak op 31 mei. De organisaties, waarbij onder meer Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, en de Gezinsbond, hebben zich verenigd onder de noemer ‘Generatie Rookvrij’. Want zien roken, doet roken, luidt het, en voor de volgende generatie moet niet roken de norm zijn.

De organisaties ondertekenden maandag een charter. Daarmee engageren ze zich om samen met hun leden werk te maken van een rookvrije generatie.

‘Generatie Rookvrij’ wil zoveel mogelijk gemeenten, sportclubs, ziekenhuizen, dierentuinen, kinderboerderijen, pretparken en recreatiedomeinen mee op de kar krijgen om hun locaties en evenementen rookvrij te maken. Een aantal pioniers zijn alvast bereid gevonden om een voortrekkersrol te vervullen. Zo maken Boechout, Leopoldsburg, Mechelen, Harelbeke, Waregem en Zottegem binnenkort hun speeltuinen en sportterreinen rookvrij. Vier kinderboerderijen doen hetzelfde met hun domein, en ook drie ziekenhuizen nemen het voortouw.

Op 31 mei vindt her en der de ludieke actie “Ik blaas liever bellen dan rook” plaats. Een aantal bekende Vlamingen zal bellen blazen samen met kinderen. Tine Embrechts doet dat op een school in Antwerpen, Nele Snoeck in Hamme en Filip Peeters in Turnhout. ‘Generatie Rookvrij’ hoopt dat veel scholen, jeugdbewegingen en sportclubs in de loop van dit jaar hun voorbeeld volgen.

Iedereen kan trouwens zijn steentje bijdragen aan het doel om een rookvrije generatie te realiseren: door een affiche op te hangen, door een brief te sturen naar de sportclub van zoon of dochter, of door een filmpje te maken van het bellen blazen en dat te posten op sociale media met #generatierookvrij.