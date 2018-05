Twee Belgische vrouwen van IS-strijders slepen minister van Justitie Geens voor de rechter

Twee Belgische vrouwen van IS-strijders spannen een kort geding aan tegen minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Dat meldt VRT NWS. De vrouwen zitten met hun kinderen vast in een kamp Syrië. Ze willen dat hun kinderen naar ons land kunnen terugkeren, maar stellen dat de minister niet voldoende doet om dat te bewerkstelligen. Child Focus heeft zich bij de dagvaarding aangesloten.

Het gaat om twee vrouwen uit Borgerhout. VRT-journalist Rudi Vranckx sprak met hen in een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië. De Belgische vrouwen, die getrouwd zijn met strijders van terreurgroep Islamitische Staat, willen dat hun kinderen terug kunnen keren naar ons land, maar stellen dat minister Geens in gebreke blijft. Daarom stappen ze, via hun advocaat, naar de rechter.

De twee vrouwen werden in maart bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel en 6.000 euro boete omdat ze naar het door geweld verscheurde land vertrokken waren.

Child Focus heeft zich aangesloten bij de dagvaarding. “De Belgische overheden moeten er alles aan doen om de veilige terugkeer van kinderen te garanderen”, zegt Dirk Depover in een reactie aan Nieuwsblad.be.

“Er is sprake van bepaalde plannen die in de maak zouden zijn, maar de zaak sleept aan”, verklaart Depover verder. “Elke dag wachten is een dag te veel. De vraag is niet: zijn we bereid hen te redden? Maar: zijn we bereid hen te laten sterven.”