Zomerse temperaturen? Met enkele simpele basics doe je nooit fout. Van espadrilles tot een fris hemd, deze vijf zomerbasics moet elke man hebben!

Stijlvolle short

Het is misschien niet workproof, toch mag een basic short niet ontbreken in je zomergarderobe. Of je nu kiest voor een denim exemplaar of eentje uit katoen, zorg ervoor dat je short niet té kort is. Rol de pijpen om voor een nonchalant en stijlvol effect!

Basic T-shirt

Het meest veelzijdige stuk deze zomer? Een basic T-shirt! Een wit, zwart of donkerblauw exemplaar staat elke man en valt moeiteloos te combineren. Tip: een T-shirt die net op je heupen valt maakt je bovenlichaam slanker.

Fris hemd

Warme werkdag voor de boeg? Een T-shirt met schreeuwerige print of tanktop is not done. Een hemd uit fris katoen of linnen is een veel betere keuze. Koop je hemd nooit te groot omdat je denkt dat dat frisser aanvoelt. Fitted is the message!

Espadrilles

Hét paar schoenen dat bezig is aan een comeback? Espadrilles! Deze zomerse instappers zorgen voor het ultieme vakantiegevoel. Tijdens een gezellig terrasje of wandeling op de zeedijk, deze zomer zie je elke stijlvolle man in een paar espadrilles.

Sandalen

Je voeten zijn een van de belangrijkste afvoerders van lichaamszweet, dus ze fris houden is essentieel tijdens warme zomermaanden. Een paar lederen sandalen die je onder al je outfits kan dragen is dus geen overbodige luxe!