Sauber haalt nieuwe technisch directeur bij Ferrari

De Italiaan Simone Resta wordt de nieuwe technisch directeur van F1-team Sauber. Dat kondigt Sauber maandag aan op zijn website. De 47-jarige Resta maakt de overstap van Ferrari, waar hij momenteel hoofdontwerper is.

Resta vervoegt zijn nieuwe team op 1 juli en volgt er de Duitser Jörg Zander op als technisch directeur. Zander en Sauber namen begin mei plots afscheid van elkaar zonder duidelijke reden.

“Simone Resta heeft het beste profiel om deze functie in te vullen”, zegt teambaas Frédéric Vasseur op de website van Sauber. “Zijn komst betekent een belangrijke stap in ons langetermijnproject, waarbij we ons team willen versterken om onze ambitieuze doelen te bereiken.”

Ferrari trekt dan weer de Fransman Laurent Mekies aan. Welke rol Mekies, die chef veiligheid en adjunct-racedirecteur van de internationale automobielfederatie FIA is, precies zal invullen is nog niet bekend. Mekies maakt in september de overstap en zal moeten rapporteren aan technisch directeur Mattia Binotto.