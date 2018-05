Twintiger betrapt op uitgeven vals geld in Versuz: handel in valse bankbiljetten blootgelegd

Maasmechelen -

Zes twintigers uit Maasmechelen werden maandag voor de correctionele rechtbank in Tongeren veroordeeld voor handel in valse bankbiljetten. Een van hen kocht de fake briefjes aan in Nederland om ze nadien aan zijn vrienden tegen een spotprijsje door te verkopen. De straffen gingen van 6 maanden tot een jaar opsluiting, al dan niet met uitstel, en werkstraffen van negentig uren.