ROLAND GARROS. Met Wawrinka is eerste verrassing bij mannen een feit, ook rentree van Azarenka is al voorbij

Petra Kvitova heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Victoria Azarenka blijft op de sukkel en werd meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Bij de mannen viel meteen een grote verrassing te noteren: Stan Wawrinka, de runner-up van 2017, sneuvelde in de eerste ronde.

Stan Wawrinka (ATP-30) was in 2015 nog eindwinnaar in Parijs maar sneuvelde deze keer al in de eerste ronde. De runner-up van 2017 verloor met 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/5) en 6-3 van de 34-jarige Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP-67).

De 33-jarige Zwitser moest vorig jaar in de finale zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal, die zich toen verzekerde van zijn tiende eindzege. Wawrinka werd in augustus 2017 echter tweemaal geopereerd aan de linkerknie, sindsdien slaagt hij er niet meer in zijn topniveau te bereiken.

In de tweede ronde treft Garcia-Lopez de Rus Karen Khachanov (ATP 38), die het met 7-6 (7/0), 6-3 en 6-3 haalde van de Oostenrijker Andreas Haider-Maurer (ATP 412).

Petra Kvitova Foto: Photo News

Petra Kvitova wint moeizaam

Bij de vrouwen haalde de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 8) het in de openingsronde in drie sets van Veronica Cepede Royg (WTA 89) uit Paraguay: 3-6, 6-1 en 7-5.

In de tweede ronde speelt de tweevoudige Wimbledonkampioene (2011 en 2014), het achtste reekshoofd, tegen Lara Arruabarrena (WTA 91). De Spaanse won met 7-6 (7/5) en 6-3 van de Hongaarse Timea Babos (WTA 37). Het beste resultaat van de 28-jarige Kvitova op Roland Garros is een halve finale (in 2012).

Victoria Azarenka Foto: REUTERS

Azarenka blijft op de sukkel