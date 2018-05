Bocholt - Politiezone CARMA kreeg zondag omstreeks 15.00 uur een melding van het aantreffen van een grote obus (oorlogstuig) aan het kanaal aan de Kreyelerweg in Bocholt.

Het was een voorbijganger die het tuig aantrof. In afwachting van de komst van DOVO, werd de site onmiddellijk afgezet. Omstreeks 21.00 uur bleek dat de obus reeds verdwenen was alvorens DOVO het tuig ...