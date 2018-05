Opnieuw hevige regenbuien in aantocht: meerdere dagen kans op code oranje

De afgelopen dagen kregen meerdere steden en gemeenten in ons land te maken met overstromingen door hevige regenbuien. Ook deze week is het risico op eenzelfde weerpatroon erg groot. Voorlopig gaat het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) nog uit van een code geel, maar wellicht zal dat zowel dinsdag als donderdag veranderen in een code oranje.

Maandag is het eerst droog en zonnig. Geleidelijk vormen zich stapelwolken en kunnen lokaal onweersbuien ontstaan. Het blijft vrij warm met maxima van 24 graden in de Ardennen en aan zee, 28 graden in het centrum en 29 graden in de Kempen.

In de loop van de avond en de nacht neemt de kans op nieuwe onweersbuien vanuit het zuidoosten toe. Op veel plaatsen zijn er intense onweersbuien met veel neerslag mogelijk.

Risico

Voorlopig gaat het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) nog uit van een code geel. “Maar de kans is zeer groot dat daar verandering in komt”, zegt weerman David Dehenauw. “Vooral dinsdag verwachten we opnieuw grote ellende. Alle provincies lopen risico.”

Het risico op problemen door intense regenbuien is het grootst op dinsdag. Felle onweersbuien, lokaal met hagel en veel neerslag zijn dan mogelijk.

“Het gaat niet de ganse dag overal regenen”, zegt Dehenauw. “Maar de regenbuien kunnen dinsdag plaatselijk toch behoorlijk hevig worden.”

Voorlopig waarschuwt het KMI van maandagavond tot woensdagochtend voor een code geel. Foto: KMI

Ook donderdag ellende

Ook woensdag en donderdag blijft de luchtmassa onstabiel, met op veel plaatsen nog buien en lokaal onweer. Vooral donderdag is er een grote kans op een nieuwe code oranje.

Code oranje betekent concreet dat er kans is op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en blikseminslagen kunnen vrij grote schade veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. “Wees dus op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het verkeer”, waarschuwt het KMI.