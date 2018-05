Waarom Ryan Reynolds en Blake Lively hun dochter ‘James’ noemden

Acteurskoppel Blake Lively en Ryan Reynolds hebben twee dochters samen: James (3) en Ines (1). Maar vooral de naamkeuze van het eerste meisje deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Nu legt de Canadese ‘Deadpool’-ster uit waarom ze voor James kozen.

De voorbije drie jaar grapte Ryan Reynolds maar wat over de opmerkelijke naam, maar de echte reden achter de naamkeuze James is van emotionele aard. Dat onthulde de acteur afgelopen weekend in een openhartig interview met online magazine met Mr. Porter.

“Mijn vader, James, was een harde kerel. Hij was op veel vlakken goed, maar vaak ook erg hard voor ons (Ryan heeft nog drie oudere broers, red.). Dit is geen zielig verhaaltje - iedereen draagt zo zijn bagage mee uit het verleden en ik ben niet anders. Maar opgroeien bij mij thuis in Vancouver was niet ontspannend noch makkelijk. Ik weet dat ik daardoor op verschillende niveaus met angsten te kampen had in mijn leven”, klinkt het.

Dankzij Blake Lively

Foto: Photo News

De band met zijn vader, ex-agent en voormalig boxer, vertroebelde maar toen Reynolds actrice Blake Lively leerde kennen, veranderde er iets. De blondine hielp hem om de relatie met zijn vader te herstellen voor zijn dood in 2015, ten gevolge van de ziekte van Parkinson. De hereniging inspireerde het koppel om hun eerste dochter James te noemen.

“Het voelde juist. Alle familiegeschiedenissen komen met wat complicaties. Op het einde is het makkelijker om te focussen op het beste dan op het slechtste”, klinkt het nog. Reynolds voegt er aan toe dat zijn vader stierf na de geboorde van zijn eerste dochter. De kleine meid heeft haar grootvader dus nog ontmoet.